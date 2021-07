Netflix' The Witcher: Nightmare of the Wolf aangekondigd - Apparata

De wereld van The Witcher krijgt een uitbreiding op Netflix met de komst van Nightmare of the Wolf.

Na een eerste seizoen van The Witcher zitten de fans op scherp. De tv-serie was een groot succes en kon op veel duimpjes omhoog rekenen. Gelukkig voor die fans pakt de Amerikaanse streamingdienst door. Netflix heeft nog veel meer in petto met The Witcher, zo is onder andere Nightmare of the Wolf aangekondigd. Een gloednieuwe serie.

In tegenstelling tot The Witcher serie op Netflix, is deze nieuwe show een geanimeerde serie. De aankondiging werd gedaan op WitcherCon. Dat is een nieuw event dat geheel in teken staat van The Witcher. Nightmare of the Wolf brengt een verhaal dat zich afspeelt voor alle gebeurtenissen in de Netflix-serie. De serie zal gemaakt worden door Mir, een Zuid-Koreaanse studio. Lauren Schmidt Hissrich is verantwoordelijk voor de productie.

The Witcher: Nightmare of the Wolf verschijnt 23 augustus op Netflix. Een teaser trailer kun je hieronder bekijken. Heb je hier geen behoefte aan, maar ben je wel benieuwd naar het tweede seizoen van The Witcher op Netflix? Dan moet je wat langer geduld hebben. Seizoen twee van The Witcher verschijnt namelijk in december. Hopelijk is dit tweede seizoen net zo vermakelijk als het eerste!