Netflix’ The Witcher S2 verpulvert record

Netflix deelt even vrolijk mee dat ook The Witcher seizoen 2 een keihard record heeft gevestigd. De show over Geralt en Siri is niet te stoppen.

Netflix heeft keihard raak geschoten met de verfilming van de The Witcher-boeken. Seizoen 1 was letterlijk de best bekeken Original aller tijden en Seizoen 2 benadert die grootsheid vol zelfvertrouwen. Volgens Variety is The Witcher S2 goed voor een record, want de show werd in de eerste 28 dagen ruim 462 miljoen uur bekeken! Maar het hoogtepunt van de franchise is tot dusver al wel voorbij..

Netflix’ The Witcher S2 record

Vooralsnog staat seizoen 2 van de razend populaire serie op plek 8 van de best bekeken shows op Netflix in de eerste 28 dagen. Het eerste seizoen pronkt op de derde plek. Hoewel de serie dus nog steeds ongekend goed bekeken wordt, neemt het aantal kijkers wel rustig aan een beetje af.

Iedereen die Netflix-cijfers een beetje in de gaten houdt weet overigens dat de cijfers van de streamingdienst soms een beetje lastig te vergelijken zijn. Zo wordt in dit geval de kijktijd in de eerste maand genomen. Maar soms wordt gekeken hoeveel huishoudens de show gezien hebben. En ook die statistiek vereist wat nuance, want voor Netflix betekent ‘gezien’ feitelijk ’tenminste enkele minuten gekeken, wat natuurlijk nauwelijks iets zegt.

Hoe dan ook geeft het lijstje een goede afspiegeling van de populariteit van Netflix’ content. The Witcher S2 vestigt een nieuw record door plekje acht te veroveren van You Season 2.

Via Variety

In The Witcher seizoen 2 komen Geralt, Siri en Yennefer eindelijk bij elkaar. De show graaft dieper in de connectie tussen de twee eerstgenoemden. Tegelijkertijd bezoeken we een legendarische plek uit het Witcher-universum en ontmoeten we flink wat nieuwe Witchers.