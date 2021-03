Netflix' The Witcher seizoen 2 neemt games als inspiratiebron - Apparata

Foto’s van de set van Netflix’ The Witcher seizoen 2 zijn opgedoken en tonen The Wild Hunt, de ondode rovers die centraal staan in The Witcher 3.

The Witcher was eind 2019, begin 2020 dé Netflix-serie op de streamingdienst. Het werd de best bekeken Original aller tijden en een tweede seizoen kon niet uitblijven. Voor alle fans van de games die tot dusver daarentegen een beetje teleurgesteld waren over het verhaal, is er goed nieuws. The Witcher seizoen 2 van Netflix gaat in elk geval elementen van de games overnemen.

Netflix’ The Witcher seizoen 2: Wild Hunt

Foto’s van de set van The Witcher seizoen 2 tonen een nieuwe richting voor de populaire TV-serie. Op de foto’s (via DailyMail) zien we namelijk de welbekende Wild Hunt over een strand denderen. De folklore staat centraal in The Witcher 3; de game heeft niet voor niks de subtitel ‘Wild Hunt’.

Foto @Mega via TheDailyMail

Wild Hunt beschrijft een groep geest-achtige ruiters die sporadisch op rooftocht gaan en daarbij mensen ontvoeren en als slaaf gebruiken. Geralt moet de doemsdag-gebeurtenis in The Witcher 3 trotseren als hij leert dat zijn oogappel, Ciri, door de bandieten ontvoerd wordt.

Seizoen 2 van The Witcher zal in elk geval deels om de Wild Hunt draaien, zo schrijft het medium. Zoals in The Witcher 3: Wild Hunt zien we de ondood-achtige ruiters in prikkelig, donker pantser rondrijden.

Het is niet duidelijk in hoeverre het verhaal van The Witcher 3 met seizoen 2 van de Netflix-serie zal overlappen. Wellicht gaat het slechts om een visioen. Aangezien magie veelvoorkomend is in het universum van The Witcher, kan het slechts om een potentiële gebeurtenis gaan. Het volgende seizoen van The Witcher moet – ondanks vertragingen op de set – later dit jaar uitkomen, dus dan weten we het zeker.