Netflix' gênante Thunder Force helemaal kapot gemaakt - Apparata

Foto @Hopper Stone / Netflix

Thunder Force is een van de best bekeken Netflix-films van dit moment, maar dat lijkt om alle verkeerde redenen te zijn.

Netflix dacht met Thunder Force een troef in handen te hebben; superhelden-actie met de over-de-top humor van Melissa McCarthy. Op het moment van schrijven is de film de op één na populairste film of serie op Netflix. Hetzelfde kan niet gezegd worden voor IMDB, Rotten Tomatoes of Metacritic. Daar wordt de film namelijk unaniem met de grond gelijk gemaakt.

Netflix door het stof met Thunder Force

Thunder Force draait om de karakters van Melissa McCarthy en Octavia Spencer, die met hun superkrachten het kwaad bestrijden. De film is voornamelijk een komedie en heeft hier en daar wat actiescènes. Maar in tegenstelling tot Superman, landt Thunder Force totaal niet heroïsch. In tegendeel, de film wordt helemaal kapotgemaakt.

Op IMDB gunnen gebruikers de film een 4,4 terwijl ze op Metacritic en RottenTomatoes nog veel minder mals zijn. Daar krijgt Thunder Force respectievelijk een 34 meta- en een 25% tomatoes-score. Filmliefhebbers zelf zijn er ook totaal niet over te spreken; de film krijgt een user score op Metacritic van 2.9 en 25% op RottenTomatoes. Kortom, Netflix slaat ongekend de plank mis met Thunder Force.

De grootste tekortkoming van de film is volgens alle critici de humor. Die schommelt tussen redelijk lollig (McCarthy stijl) en simpelweg niet grappig. Nu is humor hartstikke subjectief en verdient Adam Sandler honderden miljoenen met poep- en plasgrappen. Ook McCarthy zal met haar man Ben Falcone (tevens regisseur van de flop) een publiek vinden. De film is niet voor niks trending op Netflix. Maar bijna iedereen die de film gezien heeft is het er over eens: sla deze eventjes keihard over!