Netflix Top 10 Nederland nu al in kerststemming!

Nederlanders hebben blijkbaar zin in de kerst, want de top 10 bestaat nu al behoorlijk uit wat kerstfilms.

Het heerlijk avondje is gekomen. Maar Nederlanders lijken nog meer in de kerststemming te zijn. Althans, dat valt af te lezen in de Netflix Top 10 Nederland vandaag. Van alle 10 de titels, zitten er opvallend veel tussen die met kerst te maken hebben.

Nu kunnen we dat ook wel een beetje verklaren. Netflix is een Amerikaanse streamingdienst. En Amerikanen kennen geen Sinterklaas, maar pakken wel groots uit met kerst. Vandaar dat er ook veel kerstfilms te vinden zijn in de bibliotheek van Netflix. En dat verklaart weer een stukje van deze Netflix Top 10 Nederland vandaag. De volledige top 10 check je hieronder. Heb jij zin in een kerstfilm?

1. La Casa De Papel

Acht dieven sluiten zichzelf en hun gijzelaars op in de Koninklijke Munt van Spanje terwijl een crimineel meesterbrein de politie manipuleert om zijn plan uit te voeren.

2. Lost in Space

Na een noodlanding op een buitenaardse planeet vecht de familie Robinson om tegen alle verwachtingen in te overleven en ontsnappen. Maar overal om hen heen dreigt gevaar.

3. Undercover

Undercoveragenten infiltreren in de organisatie van een drugsbaron en doen zich voor als stel op de camping waar hij zijn weekenden doorbrengt. Gebaseerd op feiten.

4. The Power of The Dog

Een dominante maar charismatische rancher probeert de nieuwe vrouw van zijn broer en haar tienerzoon te intimideren, maar dan komen lang verborgen geheimen aan het licht.

Verder in de Netflix Top 10 Nederland

5. Single All The Way

Voor het familiebezoek met kerst vraagt Peter zijn beste vriend om te doen of ze een stel zijn. Hun plan en hun gevoelens veranderen als de familie zich ermee bemoeit.

6. A Castle for Christmas

Een bestsellerauteur reist naar Schotland om te ontsnappen aan een schandaal. Ze wordt er verliefd op een kasteel en neemt het op tegen de nukkige eigenaar, een hertog.

7. Een jongen met de naam Kerstmis

De vastberaden jonge Nikolas vindt zijn roeping in een magisch land bewoond door elfen in een poging zijn vader te vinden en het geschenk van hoop mee naar huis te nemen.

8. Jurassic World: Kamp Krijtastisch

Zes tieners zijn uitgenodigd in een hypermodern avonturenkamp op Isla Nublar. Als de dinosauriërs uitbreken, moeten de kampeerders samenwerken om te overleven.

9. Selling Sunset

De elitemakelaars van de Oppenheim Group verkopen het luxeleven aan rijke kopers in Los Angeles. Het draait allemaal om relaties en dat betekent vaak groot drama.

10. Maid

Na een gewelddadige relatie vindt een jonge moeder een baan als schoonmaakster. Ze vecht om haar kind te verzorgen en een betere toekomst voor hen op te bouwen.

En dit is de Netflix Top 10 Nederland als het gaat om kerstfilms!