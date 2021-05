Netflix-topman had smerig maniertje om deals te sluiten - Apparata

Een voormalige topman van Netflix genaamd Michael Kail is veroordeeld voor het aannemen van honderden duizenden aan omkopingen.

Voormalig Netflix Chief technology officer (CTO) Michael Kail bleek een wel heel smerig trucje te hebben gebruikt om deals te sluiten. Uit de conclusie van een langlopende rechtszaak van Netflix tegen Kail blijkt dat omkoping tot de orde van de dag behoorde. De CTO nam smeergeld aan om Netflix-deals met IT-bedrijven te regelen. Mogelijk verdiende hij tonnen aan de omkopingen.

Netflix-topman ontvangt omkopingen

De hand van CTO Kail werd volgens de jury 28 keer flink gesmeerd. Als topman bij Netflix regelde hij deals met IT-bedrijven. In ruil voor een ‘commissie’ van tussen de 12 en 15% natuurlijk, zo schrijft CBS San Francisco. In totaal zou hij bijna $700.000 in zijn zak hebben gestoken.

Niet alleen ontnam de heer Kail geld van Netflix door zijn positie als VP van de IT-afdeling te misbruiken. Hij creëerde ook een ‘pay-to-play’ sfeer waardoor de kansen van hardwerkende pioniers uit Silicon Valley werden ontnomen. Omkopingen en commissie-fraude, zoals door de heel Kail gefaciliteerd, ondermijnen het fundament van concurrentie in Silicon Valley. Aldus de leidinggevende FBI-agent

Kail is veroordeeld voor fraude, witwassen en het aannemen van smeergeld. De omkopingen van de Netflix-topman kunnen hem mogelijk tot 20 jaar gevangenisstraf opleveren. De advocaten van Kail gaan in hoger beroep, aangezien er volgens hen ‘alles mag’-cultuur bij Netflix heerste.

Bron: Engadget

