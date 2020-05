Netflix kondigt dubbel afscheid en veel nieuws aan [trailers]

Netflix haalt de bezem weer door het aanbod en wij vegen de voorproefjes op.

Het was al eerder bekend dat Netflix ondanks de Coronacrisis nog genoeg op de plank heeft liggen om de thuiszittende kijk(st)er te vermaken. Dat blijkt want inmiddels worden er weer volop aankondigingen gedeeld. Helaas betekent dat niet in alle gevallen goed nieuws, want tot 2 keer toe kondigt Netflix een ‘final season’ aan. Wij zetten de meest recente trailers op een rij.

Netflix afscheid 1: 13 reasons why – vanaf 5 juni

Vanaf 2017 zijn de liefhebbers van deze serie in de ban van de 13 redenen waarom Hannah Baker zelfmoord pleegde. In de daarop volgende seizoenen kwam er steeds meer drama aan het licht. Vanaf vijf juni komt daar nog een dosis suspence bij, want dan komt het vierde seizoen online. Helaas betekent dit ook het einde van de serie. Gelukkig kun je nu nog jouw hart ophalen of er even inkomen, want alle seizoenen zijn nog te zien bij Netflix Nederland. De trailer voor het laatste seizoen kunnen we ook alvast delen.

Vervangtip: ‘Snowpiercer’ – 25 mei

Voor de verstokte serie-liefhebber of bingewatcher is er gelukkig ook goed nieuws. Vanaf 25 mei kunnen zij zich vergapen aan de serie Snowpiercer. Het plot kan een belletje doen rinkelen, want de serie is gebaseerd op de succesvolle thriller ‘Parasite’. Stap jij in de eeuwig reizende terrein en kom jij met de passagiers in de achterste wagons in opstand tegen de onderdrukkers die voorin de Snowpiercer zitten?

Netflix afscheid 2: Fuller House – vanaf 2 juni

In 2016 baarde het nieuws dat de legendarische serie Full House terugkwam veel opzien. Na 4 seizoenen begint op 2 juni alweer het vijfde en laatste seizoen van deze sequel, die toch lang tegen haar succesvolle voorganger op bleef boksen.

Vervangtip: Space Force – vanaf 29 mei

De hoofdrolspelers Greg Daniels en Steve Carell ken je wellicht uit de succesvolle comedy “The Office”. Nu zijn ze terug als de keiharde generaal en excentrieke wetenschapper die met tegenzin een nieuw onderdeel van het Amerikaanse leger moeten ontwikkelen. Lach lekker mee, want de trailer is er al.

Je kunt natuurlijk ook meer inspiratie opdoen. Wat dacht je van de beste films of fijnste filmmarathons van mei?