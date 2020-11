Netflix komt met nieuwe trailers en miniserie over The Crown [video’s]

Netflix bereidt zich voor op de feestdagen en komt met een verrassing over ‘The Crown’.

Ook deze week heeft Netflix weer trailers vrijgegeven en die delen we graag.

Netflix: The Prom – 11 december

In deze verfilming van de gelijknamige, bekroonde Broadway-musical zien we hoe twee succesvolle theateracteurs in een crisis verzeild raken. Deze ellende brengt hen naar een klein dorpje waar Emma Nolan niet bij de prom mag komen. De voormalige succesacteurs besluiten te hulp te schieten en nemen twee andere acteurs mee. Zij beseffen dan nog niet dat hun leven flink overhoop gegooid zal worden terwijl ze Emma een onvergetelijke Prom-night bezorgen.

Equinox – 30 december

In de nieuwe Netflix mysterieserie volgen we Astrid. Zij ziet in haar jeugd een bus vol mensen verdwenen. Als ze twintig jaar later ineens contact krijgt met een van de slachtoffers blijkt er een tweede realiteit te bestaan achter de realiteit waarin we leven. Dat mysterie moet natuurlijk ontrafeld worden.

Netflix presenteert online miniserie: ‘Beneath The Crown’

De serie The Crown was al mateloos populair en die populariteit wordt alleen maar groter nu de serie steeds actueler wordt. Daarom presenteert de streamer iets nieuws. Op YouTube presenteren zij een serie minidocumentaires. Onder de noemer ‘Beneath The Crown’ leggen zij cruciale gebeurtenissen uit. Dit aan de hand van beelden uit The Crown en historische beelden. Zo ontstaan er een soort historische minidocumentaires. Deze afleveringen zijn in het Nederlands ondertiteld.

LET OP! SPOILER-ALERT. NIET VERDER KIJKEN ALS JE DE SERIE WILT ZIEN

Inmiddels staan er een aantal afleveringen online. Zo is er een samenvatting over de strijd tussen Margaret Thatcher en Queen Elisabeth.

Ook de jonge Diana heeft een aparte aflevering met uitleg gekregen.

Inmiddels staan er vier afleveringen online. Het is niet bekend hoeveel afleveringen er zullen komen.

Afbeelding: Netflix aankondiging