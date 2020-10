Netflix komt met trailer voor trailer van George Clooney - Apparata

Netflix kondigt met een trailer de trailer voor ‘The Midnight Sky aan’.

Dat Netflix een ster van formaat binnen gehaald heeft met George Clooney is wel duidelijk. Men is zo trots dat men een trailer heeft gemaakt om de trailer aan te kondigen. Onder de titel ‘date announcement’ is de publiciteitsstunt in ieder geval gelukt. Naast deze pr-trailer zijn er ook echte trailers te delen.

Netflix: George Clooney in ‘The Midnight Sky’

George Clooney heeft voor Netflix science-fiction thriller ‘The Midnight Sky’ geregisseerd. Ook tekende hij voor de hoofdrol. In de thriller, die gebaseerd is op de roman ‘Good Morning, Midnight’ van Lily Brooks-Dalton, volgen we Augustine (gespeeld door Clooney). Na een apocalypse heeft hij een eenzaam bestaan als wetenschapper in het arctisch gebied. Hij komt in contact met Sully en andere astronauten die naar huis willen terugkeren.

Augustine weet echter dat dit hun dood zal betekenen omdat daar inmiddels een enorme ramp heeft plaatsgevonden. De thriller doet verslag van zijn pogingen om hun voor terugkeer en de verschrikkingen die hen te wachten staan te behoeden.

Netflix: de trailer van de trailer

Klaarblijkelijk is de film bijna klaar om te presenteren, want vanmorgen zette Netflix onder de veel belovende kop ‘date announcement’ de volgende trailer online.

Wie op voorhand alvast de bestellijst voor popcorn en een drankje heeft gepakt kan onverrichter zake terug, want in deze trailer kondigt men alleen aan dat men morgen om 13 uur Nederlandse tijd de eerste trailer dropt. Inderdaad, een trailer voor een trailer. Het is weer eens wat anders.

Echte trailers

Gelukkig is Netflix niet bij elke productie zo flauw en zien we ook weer wat nieuwe trailers. Klaarblijkelijk maakt men zich al klaar voor de feestdagen.

Dash & Lily – 10 november

Zo kun je vanaf 10 november genieten van een heerlijke romance tijdens de feestdagen (suikerzoeter kon het niet) in de film ‘Dash & Lily’, die gebaseerd is op het boek Dash & Lily’s Book of Dares.

The Liberator – 11 november

Als je nog even geen zin hebt in de kerstboom en bijbehorende clichés kun je ook kiezen voor The Liberator. Deze groep soldaten is een bijeengeraapt groepje, maar groeit uit tot de meest heldhaftige eenheid tijdens de Europese invasie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 11 november kan jij mee naar het front.

Dolly Parton’s Christmas on the Square – 22 november

Alweer zo’n heerlijk origineel thema: Scrooge. Deze keer in de gedaante van een vrouwelijke ellendeling die alle inwoners van Fullerville op kerstavond uit hun huizen wil schoppen. Een in glitter gehulde engel probeert haar in deze musical te vermurwen om de kerstbomen te laten staan. De kerstengel is overigens Dolly Parton, die 14 eigen nummers inzet om de vrek Regina Fuller in een vergevende kerstsfeer te krijgen. Of dat lukt zie je vanaf 22 november.

Als het een beetje meezit kan je de Netflix-releases binnenkort ook van jouw PlayStation 5 bekijken. Handig voor de releases die voor december en 2021 op het programma staan.

Afbeelding: Netflix (YouTube still)