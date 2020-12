Netflix verrast o.a. met Nederlandse hardstyle & comedyfestival [trailers]

Netflix blijft nieuwe producties promoten, dus wij delen weer nieuwe trailers.

De producties bij Netflix volgen elkaar snel op, dus het is weer de hoogste tijd om de laatste nieuwe trailers met je te delen. Daar komen ze.

Netflix brengt Nederlandse hardstyle: Qlimax The Source

Door alle Corona-ellende waren er dit jaar maar weinig festivals, dus hardstyle-liefhebbers kozen massaal voor het online event Qlimax The Source. Deze productie van Q-dance vervolgt haar succes nu op Netflix, waar het als eerste hardstyle-event van de streamer een heuse primeur beleeft. Je kunt nu al online uit je dak gaan.

Netflix presenteert The White Tiger

Het boek ‘The White Tiger’ was een New York Times bestseller. De verfilming van het verhaal van een Indiase chauffeur die met verstand en sluwheid aan zijn armoede ontsnapt kon dan ook niet uitblijven. Je kunt deze dramafilm nu direct bekijken.

Netflix eerste comedy-event: Death to 2020, vanaf 27 december

We kondigden al eerder aan dat Netflix een heus comedy-event zou organiseren en nu is het zover. Vanaf 27 december kun je lachend afscheid nemen van 2020, het jaar dat veel te lang duurde.

Netflix in 2021: Tribes of Europa – 19 februari

Tot slot van deze update kijken we vooruit naar een release van deze streaming-gigant in 2021, Tribes of Europa. In deze sci-fi tienerserie neemt men ons mee naar het jaar 2074. Er heeft dan een ramp plaatsgevonden die Europa in ministaten heeft opgedeeld. Drie broers en 1 zus van dezelfde familie krijgen de kans om in deze oorlog Europa te redden. Keerzijde is dat zij ieder hun pad moeten kiezen.

Als je niet wilt wachten tot het nieuwe jaar kan je natuurlijk ook kiezen voor de beste nieuwe films van december.

Afbeelding: Netflix (YouTube still)