Netflix brengt weer nieuwe trailers en releases tot en met 2021 - Apparata

Het wordt kouder en de avonden worden langer, dus Netflix trakteert weer op nieuw bingewatchmateriaal.

Het lijkt wel of de productiefabriek bij Netflix overuren draait. Na een overweldigende lijst nieuwe producties die in oktober debuteren en diverse aanvullingen heeft men nu alweer nieuwe trailers gepubliceerd. Wij brengen je weer op de hoogte.

Netflix gaat weer naar school: Grand Army – 16 oktober

Er zijn inmiddels massa’s producties op Netflix te zien die het thema ‘van kind naar volwassene’ hebben. Cuties is daarbij misschien wel het meest controversiële voorbeeld. Toch schikt dat klaarblijkelijk niet af. In Grand Army volgt men namelijk vijf leerlingen die ieder een eigen verhaal hebben in de strijd om hun toekomst. Wat dat verhaal is maak je mee vanaf 16 oktober.

Netflix Unsolved Mysteries seizoen 2 – 19 oktober

In Unsolved Mysteries presenteert Netflix geruchtmakende onopgeloste misdadigers. Kijkers kunnen zelf meespeuren en hun tips delen. Die worden vervolgens met de politie gedeeld. Het eerste seizoen was een succes. In het tweede seizoen legt men weer 6 nieuwe misdaadmysteries aan de kijkers voorgelegd. Heb jij je speurneus al op?

Barbaren – 23 oktober

Als je een liefhebber van geschiedenis bent heeft Netflix ook een verrassing. Op 23 oktober gaat namelijk ‘Barbaren’ in première. In deze productie vertelt men het verhaal van de Germaanse stammen die zich verenigen om de Romeinen te verdrijven.

Netflix Original serie: Alice in Borderland – 10 december

De streamer lanceert ook weer originals. In deze Original serie komen de Japanse acteurs Kento Uamazaki en Tao Tsuchiya terecht in een mysterieuze wereld. Helaas zijn er krachten die hen willen vermoorden. Ze blijven alleen in leven door het spelen en winnen van spellen. Deze Netflix Original Serie kan je vanaf 10 december bekijken.

Love & Anarchy – direct zwijmelen bij deze romcom

Een getrouwde consulente en een jonge ICT-er dagen elkaar uit met controversiële opdrachten. Dat kan natuurlijk nooit lang goed gaan, dus deze serie wordt een typische romantische comedy. Je kunt de pot thee alvast zetten, want je kan direct beginnen met bingewatchen.

Netflix: Jurassic World kamp Krijtastisch s. 2 – 2021

Inmiddels kondigde Netflix ook al de eerste release voor 2021 aan. We mogen ons namelijk verheugen op seizoen 2 van ‘Jurasic World: Kamp Krijtastisch’. De trailer kan je nu al bekijken.

Natuurlijk kan je ook nog steeds de lijst met alle releases van oktober bekijken.