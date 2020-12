Netflix verrast weer: Transformers trilogie, event en meer [trailers]

Netflix bracht al een propvolle releasekalender, maar er is nog meer. Kijk maar!

De feestdagen zijn altijd een goede periode voor streamers. Netflix speelt daar handig op in, want de nieuwe teasers en trailers vliegen weer om de oren. Hier zie je de laatste updates.

Netflix kondigt deel 2 Transformers trilogie aan

De liefhebbers van Transformers kunnen hun hart ophalen. Netflix brengt namelijk deel 2 van de Transformers: War for Cybertron Trilogy uit onder de naam “Earthrise”. Dit deel is vanaf 30 december te zien. De trailer delen we nu al. Overigens is de eerste serie van de trilogie, ‘Siege’, nog steeds te bekijken.

Netflix comedy event: Death to 2020

Daarnaast kondigt Netflix een comedy-event aan dat af gaat rekenen met het jaar 2020. Op de line-up vinden we namen als Samuel L. Jackson, Hugh Grant en vele andere sterren, dus dat belooft wat. Er is nog geen releasedatum bekend, maar de trailer is wel vrijgegeven.

Sweet Home – 18 december

In deze film nog even geen kerstgedachten. Na te zijn gestorven belandt de hoofdpersoon namelijk in de hel. Nu is dat al geen garantie voor eeuwige rust, maar nu blijkt er ook nog strijd te moeten worden geleverd met monsters die het eind van een gedoemde wereld dienen te veroorzaken. Vanaf 18 december beginnen de gevechten.

We can be heroes – t.b.a.

Zonder een specifieke releasedatum te noemen kondigt Netflix ‘We can be heroes’ aan. Deze productie volgt de kinderen van een aantal superhelden die door buitenaardse vijanden ontvoerd zijn. Deze kinderen worden opgesloten maar zijn vast besloten hun ouders te bevrijden. Daarvoor nemen ze hun superkrachten, zoals elasticiteit, tijdsbeheersing en toekomstvoorspellingen over om een buitenaards team te vormen.

Firefly Lane: Netflix serie

Daarnaast kondigt Netflix, eveneens zonder releasedatum, de nieuwe serie Firefly Lane aan. Deze serie, die gebaseerd is op de gelijknamige bestseller van schrijfster Kristin Hannah volgt de band en de belevenissen van twee vriendinnen over een periode van 30 jaar.

Er valt dus weer veel te verwachten van Netflix. Als je al direct zin hebt om te bingewatchen kun je natuurlijk ook een keuze maken uit de beste films voor december of het volledige nieuwe aanbod voor deze maand.

Bron: Netflix (YouTube still Transformers)