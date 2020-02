Netflix trekt na 2 seizoenen stekker uit deze serie

De zwarte comedyserie stopt na geen groen licht te hebben gekregen van Netflix voor een derde seizoen.





Regelmatig komt het voor dat Netflix stopt met een eigen serie na twee of drie seizoenen. Ook nu is het weer zover. Dit keer is het de Netflix-serie Insatiable. De serie krijgt volgens The Hollywood Reporter geen derde seizoen.

De serie was niet onopgemerkt gebleven. Het eerste seizoen kreeg nogal wat kritiek te verduren. In het eerste seizoen van Insatiable wordt een meisje met overgewicht (Debby Ryan) neergezet die vervolgens veel gewicht verliest om wraak te nemen op de mensen die haar hebben gepest. De serie kreeg kritiek omdat het anorexia, of veel afvallen in korte tijd, zou promoten. Het is niet de eerste keer dat een Netflix-serie kritiek krijgt. Zo zou de controversiĆ«le Netflix-serie 13 Reasons Why volgens sommigen zelfmoord ‘verheerlijken’.

Het tweede seizoen van Insatiable verliep een stuk minder controversieel en kreeg niet te maken met kritieken. Uiteindelijk vond Netflix het na twee seizoenen wel mooi geweest en nu is besloten de stekker uit de show te trekken.

De tv-serie werd ontwikkeld door televisienetwerk The CW en gekocht door Netflix. Het eerste seizoen verscheen in augustus 2018 op de Amerikaanse streamingdienst.