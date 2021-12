Netflix trekt nu al de stekker uit pas gelanceerde serie!

Het is overduidelijk dat Netflix kwaliteit boven kwantiteit vereist. En daarom trekt Netflix nu al de stekker uit de nieuwe serie Cowboy Bepop.

Met Cowboy Bebop bedient de Amerikaanse streamingdienst dan ook een select publiek. Namelijk fans van live-action en anime. Daar ga je al geen volle zalen mee trekken in vergelijking met een Stranger Things of House of Cards. Dus de mensen die wel kijken moeten het ook goed vinden. Vinden ze dat niet, dan is Netflix er ook gauw klaar mee. Dat is precies wat er gaande is met deze show.

De eerste aflevering van Cowboy Bepop werd gelanceerd op 19 november. We zijn nog geen maand verder, of nu al is duidelijk dat er geen tweede seizoen volgt. Daarover bericht The Hollywood Reporter. Het is ongebruikelijk dat de Amerikaanse streamingdienst al zo snel een oordeel klaar heeft over een nieuwe show. Normaal gesproken duurt het altijd wel een aantal maanden voordat naar buiten komt dat een show el of geen nieuw seizoen krijgt.

Het is geen ontzettende slechte serie, maar niet goed genoeg in de ogen van Netflix. Op IMDb heeft Cowboy Bepop een rating van 6.8/10 op basis van meer dan 25.000 stemmen. Geen nieuw seizoen dus. Maar het een flop noemen gaat misschien een beetje te ver.