Netflix trekt stekker uit comedyserie na twee seizoenen

Na twee seizoenen is het mooi geweest wat Netflix betreft, Space Force maakt geen doorstart.

Een cast bestaande uit onder andere Steve Carrel en John Malkovich. Dan ga je er gemakshalve vanuit dat er wat te lachen valt. Space Force was voor sommigen dan ook een leuke comedyserie. De humor kon ondergetekende niet bekoren en blijkbaar vinden ze het bij Netflix ook mooi geweest.

Na twee seizoenen valt het doek voor de serie van Carrel. De show werd bedacht door Steve Carrel en Jeff Daniels. In 2020 verscheen het eerste seizoen van de absurde comedyshow en dit jaar verscheen in februari het tweede seizoen op Netflix. Een derde seizoen volgt niet, volgens Deadline heeft de Amerikaanse streamingdienst besloten dat de stekker eruit wordt getrokken.

Met een rating van 6.7/10 op IMDb had de serie een trouwe schare fans. Maar voor Netflix was het toch niet goed genoeg om er een derde seizoen aan vast te plakken. Vermoedelijk is het een kostenbesparing vanuit Netflix om budget vrij te maken voor andere producties. Het is niet de eerste keer dat de streamingdienst stopt met een show waar nog genoeg fans voor te vinden zijn. Hetzelfde overkwam de nog succesvollere serie Santa Clarita Diet.