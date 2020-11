Netflix test TV-kanaal en brengt Nederlandse kerstfilm [video] - Apparata

Natuurlijk kun je nog veel meer verwachten op Netflix, kijk maar!

Een van de fijne dingen van Netflix is dat je, in tegenstelling tot gewone TV, kan kijken wat je wilt op het moment dat jij dat wilt. Daarom is het des te opvallender dat de streamingservice nu een eigen tv-kanaal aan het testen is. Nu hoef je je niet direct zorgen te maken, want er komen ook genoeg nieuwe releases aan die wel ‘on demand’ te kijken zijn. Wij praten je bij.

Netflix test tv-service ‘Direct’

In Frankrijk is Netflix op de webapp begonnen met het testen van ‘Direct’. Dit is een in-house tv-zender waar men in een 24-uurs programmering laat zien welk aanbod er te verwachten is. De inhoud van het kanaal wordt elke 5 dagen vernieuwd. Men baseert de inhoud steeds op wat populair is bij Netflix (Frankrijk) als geheel en niet op jouw voorkeuren. Volgens de streamer is dit de ideale manier om mensen aan te trekken die niet willen kiezen of om mensen kennis te laten maken met aanbod dat ze uit zichzelf wellicht minder snel kiezen. De verdere plannen zijn nog niet bekend, dus of de service ook naar Nederland komt kunnen we je niet vertellen.

Netflix Nederland biedt weer nieuwe trailers

Wel weten we dat je in Nederland binnenkort weer veel nieuw aanbod kunt verwachten. Wij delen de meest recente trailers.

The Crown (s. 4) – 15 november

Het vierde seizoen van ‘The Crown’ kondigden we al eerder aan, maar deze keer kunnen we van het komende seizoen ook de beelden tonen. Voor de Royalty-liefhebbers weer aanleiding genoeg om in de donkere dagen voor kerst lekker bingewatchend op de bank te kruipen.

Alice in Borderland – 10 december

Van deze nieuwe Japanse Netflix-original serie in Hollywood-stijl deelden we eerder al de teaser, maar nu is ook de eerste trailer vrijgegeven. Ben jij al klaar voor wat Hollywood-actie uit de Oriënt?

Bridgerton – 25 december

In deze Netflix Original serie ga je mee terug in de tijd naar het romantische Engeland van vroeger. De wereld van de schatrijke familie Bridgerton blijkt echter helemaal niet zo romantisch te zijn als je zo verwachten. Wij schreven eerder al deze vooruitblik over de serie die gebaseerd is op de romans van Julia Quinn. Vanaf nu kunnen we je er ook beeld bij geven.

Eerste Nederlandse kerstfilm – De Familie Claus

Naast bovenstaande releases komt ook ‘De Familie Claus’ eraan. Vanaf 7 december kun je de eerste Nederlandse kerstfilm bekijken. De kerstfilm draait om Jules Claus die een hekel heeft aan kerst. Dit wordt nog erger nadat zijn vader vorig jaar overleed. Wanneer hij ontdekt dat zijn eigen opa de enige echte kerstman is wordt dat anders. De eerste trailer kan je inmiddels bekijken.

Natuurlijk is er nog veel meer keus. Hier zie je alle nieuwe releases die je deze maand kunt verwachten.

