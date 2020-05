Netflix onthult hoe ze verder gaan met productie Originals

De productie van Netflix Originals staat in principe stil door corona. Toch heeft de streaming-gigant wat slimme trucjes bedacht om door te kunnen gaan.

Netflix heeft recentelijk alweer een stevig record gevestigd met een Original, maar jullie waren het er over eens dat de flick eigenlijk helemaal niet zo interessant was. Daarom moet de grootste streamingdienst maar weer aan de slag met nieuwe pareltjes. Niet getreurd, want langzaam maar zeker pakt de content-gigant de draad weer op. Netflix gaat de productie ondanks de coronacrisis hervatten dankzij wat simpele trucjes.

Netflix desinfecteert, maskert en deelt voorverpakte lunch uit

In een interview met de L.A. Times laat Netflix-topman Ted Sarandos weten dat de productie van Originals langzaam maar zeker weer door gaat. Hij refereert bijvoorbeeld naar internationale shows (denk aan ons eigen Undercover) die, afhankelijk van de locatie, langzaam weer veilig opgenomen kunnen worden.

Ook zijn desinfectiemiddel, maskers en handschoenen een integraal onderdeel van de productie. Als iemand tekenen van verkoudheid vertoont, stopt de productie. Leden van de crew krijgen ieder voorverpakte lunches in plaats van een groot buffet waar iedereen overheen gaat.

Niet alles is op te lossen

Maar hoe zit het dan met wat… intiemere scènes waarbij 1,5 meter afstand onmogelijk is? Ik bedoel, The Lord of the Rings (die je op Netflix kunt checken) was nooit goed afgelopen als Frodo niet door Sam dat laatste stukje omhoog gedragen had kunnen worden. Voor dergelijke scènes is momenteel geen oplossing.

Sarandos stelt dat de productie van intiemere scènes even opgeschoven moet worden. Schrijvers zouden bijvoorbeeld het script kunnen omgooien zodat een hete seksscène wordt onderbroken door een gasexplosie of zo? Of, zo stelt de topman, filmmakers kunnen scènes op een creatieve manier schieten zodat het lijkt alsof er intimiteit plaatsvindt.

Zo wordt de productie van Netflix Originals langzaam maar zeker weer hervat. Tot al de nieuwe content uit komt, heeft de streamingdienst gelukkig nog genoeg ‘oud’ materiaal voor je. Check hier wat er in mei allemaal naar Netflix komt.