Netflix verdient knetterveel aan Squid Game

De dramaserie is een succes, dat kunnen we wel vaststellen. Nu is ook duidelijk geworden dat Netflix knetterveel aan Squid Game heeft verdiend.

De streamingdienst is altijd terughoudend geweest met het delen van statistieken over hun programma’s. Dit om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld gaan speculeren of een serie wordt geannuleerd of niet. Dat mysterie, daar is een beetje een eind aangekomen. Bloomberg heeft stukken ontvangen waar de ‘impactwaarde’ en ‘efficiëntie’ worden beschreven voor het bedrijf.

Netflix verdient aan Squid Game

En in die stukken, daar staat ook de huidige hitserie. Volgens het laatste rapport van Bloomberg genereerde de serie voor $891,1 miljoen aan impactwaarde op een budget van slechts $21,4 miljoen. Voor Netflix dus een mooie winst tot nu toe en het verdient dus veel aan Squid Game. Dit zal alleen maar toenemen, omdat steeds meer kijkers de serie weten te vinden.

Uit de gelekte cijfers blijkt dat ongeveer 132 miljoen mensen in de eerste 23 dagen minstens twee minuten naar Squid Game keken, een record dat Bridgerton had gevestigd. Netflix geeft af en toe soortgelijke informatie vrij voor bepaalde shows, maar het maakt niet bekend hoeveel mensen nou daadwerkelijk kijken en voor hoe lang.

Kijktijd

Volgens Bloomberg schatte Netflix echter dat 89 procent van de mensen die met Squid Game begonnen, minstens 75 minuten of meer dan één aflevering heeft gekeken. En dat 87 miljoen mensen het in de eerste 23 dagen helemaal af hebben gekeken (66 procent). In totaal keken kijkers 1,4 miljard uur van de show.

Netflix is niet echt heel blij met de gelekte cijfers. Daarom geeft het bedrijf ook aan bij Bloomberg om het niet bekend te maken. Wat ze dus wel hebben gedaan. De advocaat van het bedrijf onderzoekt dan ook of ze maatregelen gaan nemen.