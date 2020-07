Netflix verklapt geheimpje met The Kissing Booth 3

Netflix heeft The Kissing Booth 3 aangekondigd en verklapt daarmee een geheimpje.

Alsof ze bij Netflix de corona pandemie hebben zien aankomen. Dit nieuwtje dat het bedrijf vandaag naar buiten heeft gebracht komt ze namelijk wel heel goed uit. Recent verscheen deel twee van The Kissing Booth op Netflix. Vandaag heeft de streamingdienst bekendgemaakt dat deel drie van The Kissing Booth een feit is.

Er is al zelfs een teaser met beelden van het derde deel naar buiten gebracht. Het is bijzonder snel dat na een tweede al zo snel een derde deel wordt aangekondigd. Netflix wist zelfs al te melden dat de film in 2021 verschijnt op de streamingdienst. Daar is een reden voor.

Netflix heeft met The Kissing Booth 3 een geheimpje verklapt. Namelijk dat deel twee en deel drie naast elkaar zijn opgenomen. Alle opnames voor het derde deel zijn al achter de rug. Een voordeel, want met het coronavirus loopt het project geen vertraging op. Een nadeel, want de makers kunnen weinig doen aan de eventuele kritiek op het tweede deel.

Natuurlijk gaat The Kissing Booth 3 verder naar aanleiding van het einde van deel 2. We gaan geen spoilers verklappen, je moet de films vooral zelf kijken. Voor een tiener comedy zijn ze best oké, al regent het clichés in deze Netflix-films. Daar moet je dus wel tegen kunnen.