Netflix verliest bijna een miljoen abonnees

Vooralsnog heeft Netflix het tij niet weten te keren, de dienst heeft bijna een miljoen abonnees minder.

Met dit lekkere weer buiten is Netflix kijken niet de hoogste prioriteit. Maar dat is niet de enige reden dat de Amerikaanse streamingdienst het er moeilijker mee heeft. De rek is er een beetje uit qua groei. Toenemende concurrentie vanuit onder andere Disney en Amazon is natuurlijk ook een belangrijke factor.

Netflix abonnees

Voor het tweede kwartaal op rij heeft Netflix abonnees moeten inleveren, bijna een miljoen abonnees om precies te zijn. De Amerikaanse streamingdienst moest toezien hoe het aantal abonnees met 970.000 afnam in het tweede kwartaal van 2022. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Netflix dat er zoveel abonnees in een kwartaal afscheid nemen van de dienst.

Beleggers reageren niet verrast op het nieuws. Het eerste kwartaal zag er al niet goed uit. Toen werd Netflix hard afgestraft met een koersdaling van meer dan 20 procent. Nu valt dat wel mee. Ook omdat het Amerikaanse bedrijf heeft aangegeven het tij te willen keren, later dit jaar. Denk aan reclame, nieuwe abonnementsvormen en het aanpakken van deelaccounts.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de dienst op de langere termijn weer gaat groeien. Beleggers hebben het vertrouwen dat de Amerikaanse streamingdienst dit inderdaad voor elkaar gaat krijgen.