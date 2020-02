Netflix verslaat Disney+ met The Witcher

Netflix zet met The Witcher de hitserie The Mandalorian van Disney+ schaakmat.





Het moge duidelijk zijn dat Netflix en Disney+ verwikkeld zijn in een bittere strijd om de streaming-liefhebber. Eind vorig jaar deden de twee Amerikaanse diensten dat met twee zeer vergelijkbare series: The Mandalorian en The Witcher. Netflix lijkt daarentegen gewonnen te hebben.

Volgens een onderzoeksbureau (via BusinessInsider) is The Witcher namelijk op het moment nog steeds de meest populaire show die er is. Voor de duidelijkheid, we hebben het dan over de wereldwijde populariteit van Geralt op álle streamingdiensten.

Daarmee lijkt Netflix keihard te hebben gewonnen van Disney+, die met het ontzettend goed ontvangen The Mandalorian ook de aandacht van de kijker wilde trekken. Desalniettemin ging iedereen toch wat liever voor de witharige zwaardmeester dan de blaster-trekkende huurling. Maar onder het oppervlak zijn de twee series bijna identiek.

Polygon beschrijft het perfect: “Een piekerende held, een van de laatste leden van een ras van legendarische vechters, dwaalt door een wilde, gevaarlijke wereld waar hij niets anders dan problemen vindt. Geweld is zijn kostwinning, maar zijn code maakt hem kieskeurig bij het kiezen van baantjes. Dat zorgt ervoor dat hij vaak wanhopig is om geld te verdienen, wat hem dwingt om gigantische risico’s te nemen. Hij wil zich aan niemand binden, maar zijn wereld wordt op de kop gezet wanneer het lot hem verantwoordelijkheid geeft over een zeer bijzonder kind.”

Deze geweldige opening voor een tevens geweldig artikel beschrijft zowel het plot van The Mandalorian als The Witcher. En terwijl de schrijfster en ik het er over eens zijn dat het allemaal wat beter is uitgewerkt in de Star Wars-spin-off, blijkt The Witcher toch nog populairder te zijn dan Disney+’s oogappeltje. En ook dat snap ik, want The Mandalorian was door de strak geschreven regels door af en toe ook een beetje saai.

Het is overigens niet helemaal eerlijk dat The Witcher deze wedstrijd voor Netflix wint, want Netflix is immers de grootste streamingdienst die er is. Hierdoor hebben meer mensen toegang tot de content en verspreidt het vuurtje zich sneller. Netflix zet ondertussen keihard in op het succes van Geralt’s avonturen, onder andere met een vervolg en een spin-off op komst. Ook The Mandalorian krijgt zeer binnenkort een vervolg.

Foto @Netflix