Netflix verwijdert weer een dozijn titels: waarom?

Netflix gaat 2022 in zonder een aantal series, waaronder een aantal populaire films en series. Waarom moeten ze toch weg?

Netflix blijft de meest prominente streamingsdienst wereldwijd. Er zijn alternatieven, maar in de meeste gevallen is Netflix dé streamingsdienst met grote titels, nieuwe én oude titels en een mix tussen films en series.

Verwijderen

Toch is Netflix niet altijd meer de plek voor alle grote titels, in ieder geval niet in Nederland. Elk jaar moet Netflix weer gedag zeggen tegen een groot aantal series en films. Ook dit jaar weer: we berichtten al dat je snel Joker moet kijken voordat deze verwijderd wordt, maar er zijn meer series en films die binnenkort verwijderd worden. Je hebt tot en met verschillende dagen in december om deze te bekijken. Joker is al verwijderd, de verwijdering Happiest Season, Adventure Time en Steven Universe zit er bijna aan te komen.

Dag lieve titels, dahag dahag, luister naar ons afscheidslied. pic.twitter.com/06NICfXpb4 — Netflix NL (@NetflixNL) December 1, 2021

Topseries

De rest gaat allemaal eraf op 30 en 31 december en bij de series die van Netflix verwijderd worden zitten ook een paar series die – in ieder geval voor ons gevoel – toch aardig groot zijn. Denk aan Friends, Homeland, Family Guy en Modern Family. Ook zitten er series bij die nog helemaal niet zo lang op Netflix staan.

Waarom verwijderen?

Dan komt toch de vraag opborrelen: waarom moeten deze series en films verwijderd worden van Netflix? Gelukkig vragen meer mensen zich af en heeft Netflix in hun helpcentrum die vraag beantwoord. Het is heel simpel: licentierechten. Wanneer Netflix een serie of film op hun dienst wil zetten, moeten de rechten gekocht worden van de producent van die serie of film. Die rechten moeten om de zo veel tijd vernieuwd worden. Wanneer het daar tijd voor is, wordt gekeken of het de moeite waard is om te vernieuwen. Dat verschilt ook per regio: het kan dus best zijn dat deze series in andere landen wél te zien zijn. Een VPN-abonnement afsluiten kan dus ervoor zorgen dat je deze titels nog kan zien.

Dat wordt dus bingen als je fan bent van één van deze series of films die worden verwijderd van Netflix. Al moet je wel even al je plannen afzeggen als je nog even bijvoorbeeld tien seizoenen Friends moet afkijken. Je kunt Netflix helpen met wat je wil zien op hun website: je kunt een verzoek indienen om series naar Netflix te halen en bij genoeg interesse worden de rechten gekocht. Al is één persoon die het wil zien niet genoeg interesse, kunnen wij ons voorstellen.