Netflix vindt het niet meer chill: stop met je wachtwoord delen!

Netflix heeft het moeilijk. De streamingdienst verliest rap abonnees en gaat nu echt werk maken van illegaal wachtwoorden delen.

We hebben er al eerder over geschreven. Van Netflix mag je niet meer je wachtwoord delen met je hele familie. Dus niet meer een duur familieabonnement waar broer, zus, vader en schoonvader en de bonusmama meekijken op hetzelfde wachtwoord.

In tegenstelling tot wat Netflix CEO Reed Hastings in 2016 nog verkondigde, vindt Netflix het niet oké als je jouw wachtwoord deelt met meerdere mensen. In 2016 maakte het Netflix de p*s nog niet lauw of je aan wachtwoord delen deed.

Maar nu de dalende abonneecijfers van Netflix in Q1 van 2022 nog eens dunnetjes verveelvoudigd zijn in Q2 van 2022 maakt de streamingdienst meer werk van het in hun ogen “illegaal” meekijken. In de toekomst gaat het knaken kosten als je met meer mensen op één abonnement wil meeliften.

Latijns Amerika

Om de één of andere reden heeft Netflix ervoor gekozen om met Latijns Amerika te beginnen. Er is al uitgebreid getest in Chili, Costa Rica en Peru en nu kondigt de streamingdienst aan dat ze in de eerst vijf landen dit voor het echie gaan uitrollen.

De gelukkige vijf landen zijn Argentinië, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala en Honduras. Netflix giet het in een “Add a home” jasje. Tegen een gereduceerd lager maandbedrag kun je een huishouden toevoegen aan je abonnement.

Miljarden misgelopen

Netflix schat dat wereldwijd 100 miljoen mensen “meeliften” op een abonnement van iemand anders. Dat zijn dus in de ogen van Netflix 100 miljoen niet betalende huishoudens. Dat zou volgens de streamingdienst betekenen dat ze jaarlijks zo’n 9 tot 25 miljard euro mislopen door het delen van Netflix wachtwoorden.

Best een ruime marge als je het ons vraagt. Zeker omdat je nu al een duurder abonnement moet nemen wil je aan wachtwoorddelen doen. Alleen het allerduurste abonnement biedt je de mogelijkheid om op een substantieel aantal verschillende apparaten tegelijk gebruik te maken van Netflix. Dus eigenlijk betaal je er al voor.

Wordt het allemaal te duur? Het goedkopere abonnement met reclame is ook onderweg. Wanneer dit allemaal ook naar Nederland komt is nog niet bekend. Maar het aan banden leggen van Netflix wachtwoorden delen wordt nog dit jaar verwacht.