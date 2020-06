Netflix voegt Black Lives Matter categorie toe

Netflix heeft een nieuwe categorie toegevoegd die stilstaat bij de Black Lives Matter beweging.

Deze periode gaat het heel veel over Black Lives Matter. Tenzij je de afgelopen tijd onder een steen hebt geleefd weet je ook waarom de BLM-beweging actiever is dan ooit. Bedrijven geven op een eigen manier een geluid aan de beweging, Netflix doet dit door een speciale Black Lives Matter categorie in leven te roepen.

De BLM categorie van Netflix brengt je content waar zwarte artiesten, verhalen, films en series centraal staan. Op het moment van schrijven bestaat het Nederlandse aanbod in deze categorie uit 10 films en series. Het gaat hier onder meer om When They See Us, Dear White People, Orange is The New Black, Seven Seconds en American Son. Zoals gebruikelijk is het Amerikaanse aanbod een stuk uitgebreider. De Amerikanen kunnen ook kijken naar de film Malcolm X en 13th.

When we say “Black Lives Matter,” we also mean “Black storytelling matters.”



With an understanding that our commitment to true, systemic change will take time – we're starting by highlighting powerful and complex narratives about the Black experience. — Netflix (@netflix) June 10, 2020

Het is niet dat alle content per definitie een serieuze les is voor de maatschappij. Ook films en series met een hoog entertainmentgehalte ga je terugvinden in de BLM categorie op Netflix.

Via een link krijg je toegang tot de Black Lives Matter categorie. De categorie zelfstandig vinden is nog niet zo makkelijk. Zo kregen we geen resultaten met het invullen van ‘Black Lives Matter’ in de zoekbalk van Netflix.