‘Netflix voor sport’ komt naar Nederland

Goed nieuws voor (vecht)sportliefhebbers





Dazn (uit te spreken als ‘Da Zone’) is een Amerikaanse streamer van allerlei sportevenementen die tot nu toe in 8 landen te bekijken is. De zender is groot geworden met allerlei vechtsportevenementen, zoals boksen en MMA.

Inmiddels hebben zij echter ook de rechten voor allerlei andere sportevenementen, zoals de NFL en MBL, maar ook rechten van lokale voetbal- en basketbalcompetities. In een interview heeft de CEO John Skipper aangegeven grof in te zetten op uitbreiding. Qua content wil de zender de ‘Netflix voor sport’ worden. Daarbij breidt men de beschikbaarheid uit naar 200 landen, waaronder Nederland. De eerste wereldwijde uitzending is de wedstrijd van bokslegende Canelo Alvarez tijdens het ‘ Cinco de Mayo Weekend’ op 2 mei.

Wat de kosten en het aanbod in Nederland zijn is nog niet bekend, maar je kunt je op de website alvast registreren voor meer informatie. Kleine kink in de kabel, de uitzendingen zijn (voorlopig) in het Engels. Of er Nederlandse ondertiteling beschikbaar komt is nog niet bekend.