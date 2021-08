Netflix VPN oorlog treft ook onschuldigen

Pas op waar je op schiet, er lopen ook onschuldigen door het veld. We hebben het over de actieve Netflix VPN oorlog.

Het Amerikaanse aanbod van Netflix is een klap groter in vergelijking met de bibliotheek in andere landen, waaronder Nederland. Met een VPN is het vaak mogelijk om toegang te krijgen tot het alternatieve aanbod. Dat komt omdat een VPN een andere, in dit geval Amerikaanse, virtueel locatie kan nabootsen. Netflix is daar helemaal niet blij mee.

Netflix heeft dan ook een systeem bedacht dat in sommige gevallen doorheeft dat je op een VPN ziet. Je krijgt dan simpelweg niet het aanbod te zien waar je op gehoopt had. Maar die oorlog van Netflix tegen VPN’s raakt soms ook onschuldigen. Op onder andere Reddit is een draadje te vinden waar men klaagt over een mager aanbod op de Amerikaanse streamingdienst.

Netflix blokkeert sommigen IP-adressen gelinkt aan een bepaalde VPN-server. Als jij daar toevallig gebruik van maakt kan de streamingdienst ten onrechte denken dat je op een VPN zit. De streamingdienst adviseert contact op te nemen met je internetprovider mocht je hier last van hebben. Als we het draadje op Reddit mogen geloven is dit een serieus probleem voor sommigen.