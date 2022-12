Netflix wachtwoord delen nu strafbaar in VS en VK

Vanwege de inflatie delen steeds meer Netflix-gebruikers hun wachtwoorden met elkaar. Daarom is het Netflix wachtwoord delen nu strafbaar.

Netflix wachtwoord delen steeds minder gul

Netflix is een stuk minder gul geworden met het toestaan van meerdere gebruikers op hun accounts. Nog niet zo lang geleden kon je met de hele familie of vriendengroep profiteren van de Netflixabonnement, maar dat aantal is nu gehalveerd voor elke abonnementlevel.

Netflix abonnementen kosten natuurlijk wel geld. Het varieert van € 8 voor het goedkoopste abonnement, tot €12 a € 16 voor de duurste abonnementen, per maand. Om die reden willen veel gebruikers die het niet zo breed hebben, een wachtwoord delen met anderen. Zo kan je namelijk met je hele vriendengroep profiteren van een Netflix account.

Bijbetalen per extra gebruiker buiten het huishouden

Dit is een schending van de gebruiksvoorwaarden van Netflix en daarmee strafbaar. Onder andere in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk heeft de overheid daarom actief gewaarschuwd, dat dit strafbaar is.

De Amerikaanse deelstaat Tennessee maakt het wel heel bont. Word je daar betrapt op het delen van je wachtwoord? Dan kan je een jaar de bak in draaien er meer dan $ 1000 boete krijgen. Voor wie zich de agressieve heksenjacht van overheden en organisaties als Stichting Brein op illegale downloaders herinnert, krijg je dus een nare bijsmaak. Wordt het delen van streamingdiensten het nieuwe alternatief voor Torrents van The Pirate Bay?

Netflix biedt straks wel een mogelijkheid voor gebruikers buiten het huishouden, bijvoorbeeld je latrelatie of uitwonende kinderen, voor rond de € 4 per maand extra deze op een locatie mee te laten profiteren.

Netflix moet wel

Op zich is dit niet een heel hoog bedrag en daarmee te overzien. Er draaien behoorlijk wat dure series en speelfilms op Netflix en dit moet natuurlijk ergens van betaald worden. Als je een fanatieke Netflix-gebruiker bent, en je neemt een van de goedkopere abonnementen, dan kan je voor een kwart tot een halve euro per dag urenlang Netflix kijken.

Wat dat betreft, blijft het wel een van de goedkoopste vrijetijdsbestedingen. Zeker als je Netflix met je huisgenoten deelt. Het probleem is meer dat er steeds meer streaming diensten bij komen, bijvoorbeeld Disney+ en Amazon Prime, en dat je voor elk van deze streamingdiensten een abonnement moet afsluiten. En dan gaan die paar euro per maand natuurlijk wel flink aantikken.