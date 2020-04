Netflix werkt aan een eigen corona-serie

Netflix krijgt een corona-serie, van de makers van Orange is the New Black.

‘Het nieuwe normaal’. Die drie woorden heb je de afgelopen periode ongetwijfeld vaak voorbij zien komen. Misschien wel zo vaak dat je het niet meer kunt horen. Toch zit er zeker een kern van waarheid in voor de aankomende periode. Niet alleen in Nederland, maar overal op de wereld worden de dingen anders.

Al die veranderende omstandigheden gaat Netflix samenvatten in een nieuwe serie genaamd Social Distance. Zoals de naam al weggeeft is met name de sociale onthouding en afstand tot anderen de rode draad in het verhaal. De serie zal geschreven worden door Jenji Kohan (Orange is the New Black). Andere namen die verbonden zijn aan het project zijn Tara Herrmann, Hilary Weisman Graham en Blake McCormick.

Iedereen zal zich aangesproken voelen in de Netflix serie Social Distance. In de serie komt aan bod hoe het is om te leven tijdens een pandemie. Precies waar we nu met z’n allen midden in zitten.

De serie zal anders worden dan de meeste series die je kent. Zo zal een deel van de productie door de cast en crew vanuit huis worden opgenomen. Een heel creatief nieuw idee dus. Wanneer we Social Distance op Netflix kunnen zien is nog niet bekend.