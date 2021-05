Netflix werkt aan extra dienst genaamd N-Plus - Apparata

Foto via Unsplash

Uit een enquête blijkt dat Netflix aan een geheel nieuwe extra dienst werkt genaamd N-Plus. Check hier wat Netflix mogelijk van plan is.

Netflix werkt aan een nieuwe dienst genaamd N-Plus, zo blijkt uit een enquête (onder andere naar Protocol gestuurd). De streamingdienst vraagt gebruikers in de enquête of ze interesse hebben in een extra’s-website. Op die ‘online space’ zouden afnemers speciale playlists, achtergrondinformatie en allerlei andere extra’s kunnen krijgen. Het is nog niet zeker of de dienst ook daadwerkelijk ooit zal uitkomen.

Wat is Netflix N-Plus?

Uit de enquête blijkt dat Netflix werkt aan een online omgeving waar gebruikers meer content kunnen krijgen. “N-Plus is een toekomstige online omgeving waar je meer kunt leren over Netlfix-shows die je tof vindt en alles wat daarmee te maken heeft.”

Het onderzoek noemt enkele toepassingen van de extra dienst, maar daaruit blijkt ook dat je wel een Netflix-abonnement moet hebben. Afnemers kunnen speciale playlists maken en delen. Op het platform zullen tevens muziek-playlists van populaire shows te vinden zijn. Er wordt zelfs gehint naar een direct lijn met Netflix voor gebruikers. Via N-Plus zouden fans invloed kunnen hebben op shows die nog in productie zijn.

Naast al die nieuwe features, zou N-Plus ook een platform zijn waar Netflix veel bestaande content op kwijt kan. De streamingdienst stopt vaak heel veel werk in behind the scenes en extra marketingmateriaal van populaire shows. Dat zou allemaal op sociale media en op het nieuwe platform kunnen komen.

Uiteindelijk zijn het daarentegen allemaal suggesties die Netflix hier doet; het is niet zeker dat de features naar N-Plus zullen komen. Sterker nog, het is nog geen gegeven dat de streamingdienst überhaupt iets dergelijks gaat uitbrengen.