Netflix Wrapped: zo check je hoeveel uren je Netflix hebt gekeken - Apparata

Netflix Wrapped laat je zien hoeveel uren je Netflix hebt gekeken in het gekke jaar dat 2020 is.

We zitten midden in de feestdagen en daarna is het over. 2020 is voor velen een jaar om gauw te vergeten. In deze tijden blik je ook terug. Spotify doet dat bijvoorbeeld traditioneel door je te laten zien wat je zoal hebt geluisterd in het jaar. Helaas heeft Netflix niet zo’n lijstje, maar een knappe kop heeft nu zelf zo’n tool gemaakt. En die kun jij gewoon gebruiken. Want waarom zou alleen Netflix dit soort dingen over jou mogen weten? Jij hebt daar toch ook gewoon recht op.

Netflix Wrapped

De tool heet Netflix Wrapped en is een Chrome extensie gemaakt door ontwikkelaar Niko van het Canadese bedrijf Heat Supply. Je installeert de tool in de browser en vervolgens open je Netflix. Dan open je de extensie en laat je het balkje volladen. Vervolgens krijg je een mooie infographic te zien van jouw kijkgedrag. Super handig! Je moet wel even geduld hebben, het laden duurt enkele minuten.

Ondergetekende kwam uit op 13 dagen en 310 uur aan Netflix in 2020. Met name in de maanden juni en juli keek ik blijkbaar veel Netflix. Verder keek ik voornamelijk series en films die te maken hadden met misdaad.

En hoeveel uren heb jij volgens Netflix Wrapped gekeken dit jaar?