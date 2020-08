Netflix zet streep door sci-fi show Altered Carbon

Foto @Netflix

Netflix’ Altered Carbon is niet meer. Zal de ‘stack’ van de show nog overgeheveld worden naar iets nieuws?

Netflix is klaar met sci-fi show Altered Carbon, zo bevestigt Variety. De serie overleefde het een luttele twee seizoenen. Daarmee is een van de meer unieke Originals van de streamingdienst verleden tijd. Maar is er meer aan de hand achter de schermen?

Netflix annuleert Altered Carbon

In 2018 lanceerde Netflix een nieuwe show, Altered Carbon, gebaseerd op de boeken van Richard K. Morgan. Het was een behoorlijk populaire show met prachtige visuals, al zat het niet allemaal even goed in elkaar. Dat bewoog veel recensenten ertoe om gemixte reviews achter te laten. Ook ik voelde me toendertijd genoodzaakt om een (ietwat ongenuanceerd verwoorde) column te schrijven.

Seizoen 2 was in veel opzichten nog erger. Ja, er werd een betere hoofdrolspeler aangenomen. Maar daar werd geen gebruik van gemaakt en tegelijkertijd vielen steeds meer mensen over de oppervlakkigheid van de show. Waar seizoen 1 in elk geval een beetje prikkelend was, werd seizoen 2 als ontzettend saai ervaren.

Waarschijnlijk dat Netflix daarom een streep zet door de sci-fi show. Zoals ook met Sense8 gebeurde, weet sci-fi vaak niet het publiek te trekken waar Netflix kennelijk op hoopt.

Op de kleintjes letten

Maar naar verluidt speelt er nog veel meer dan alleen tegenvallende kijkcijfers. Het neerzetten van een geloofwaardige sci-fi-wereld kost natuurlijk ontzettend veel. Altered Carbon zat boordevol behoorlijk solide CGI. Maar als niemand naar de show kijkt, dan is dat natuurlijk behoorlijk zonde.

Kennelijk heeft ook het coronavirus invloed op de beslissing gehad. Netflix annuleerde namelijk recentelijk ook The Society en I Am Not Okay With This. Mensen kijken tijdens de wereldwijde pandemie misschien massaal naar Netflix, maar blijkbaar kosten de aangepaste opnames meer dan de stijging van abonnementsinkomsten.

Hoe dan ook, Altered Carbon stopt dus na een tegenvallend tweede seizoen. Hopelijk blijft Netflix daarentegen wel investeren in science fiction, want man, wat ben ik klaar met reality TV…