Netflix’s horrorversie van ‘Wie is de Mol?’ - Apparata

Wie is de Mol? is een populair programma in ons land. Op de streamingsdienst staat nu Netflix’s horrorversie van ‘Wie is de Mol?’ en is niet voor bange personen.

Hordes mensen zitten aan de buis gekluisterd voor een nieuw seizoen Wie is de Mol? Al jarenlang domineert dit programma de lijstjes van best bekeken programma’s in Nederland. De serie loopt al 21 jaar mee! Bekende Nederlanders voeren in de serie verschillende opdrachten uit en jagen tegelijkertijd op de Mol. De opdrachten zijn in ieder seizoen weer anders. Elk jaar is het weer een sport om met je vrienden weddenschappen af te sluiten over wie het eerst de Mol ontdekt.

Sabotage

De bekende Nederlanders verdienen geld met het uitvoeren van de opdrachten. Dit vult de pot. Door samen te werken en elkaar te vertrouwen kunnen de opdrachten succesvol uitgevoerd worden. Maar… er is een Mol. Negen kandidaten en één Mol. En die Mol saboteert de opdrachten. De winnaar neemt de gehele pot mee naar huis.

De horror

In Amerika vindt er iets opmerkelijks plaats. Daar staat de serie ‘Sweet home’ opeens in verschillende top tien lijstjes van best bekeken series op Netflix. Dit terwijl de serie al sinds december op Netflix staat, maar wint nu dus enorm aan populariteit. De serie komt uit Korea en het is de eerste titel uit dit land die dit voor elkaar krijgt. Een hele prestatie.

Deze horrorverhalen zijn heel populair in het Oosten, wat minder hier in Europa. Het verhaal gaat over Cha Hyuan Soo. Hij gaat in een appartementencomplex wonen, waar de bewoners nauwelijks contact met elkaar hebben. Hier komt verandering in als er een epidemie uitbreekt. Ook best een relevant onderwerp, dus ga niet kijken als je al ongerust wordt van de toenemende coronavarianten. Je zult er niet beter van gaan slapen.

Niet voor zwakke magen

Want de bewoners veranderen door de epidemie in bloeddorstige, compleet gestoorde monsters. De mensen in het flatgebouw moeten samenwerken om te overleven. Om niet dood te gaan moeten ze de monsters ontmaskeren die onder hen zijn. De beelden zien er spectaculair uit, zeker door de apocalyptische setting. Heel anders dan ons toch wel brave Wie is de Mol? Voor wie op zoek is naar een soortgelijke verhaallijn maar dan met meer bloed, staat hieronder de trailer van Netflix’s horrorversie van ‘Wie is de Mol?’ Succes.