Neuralink koppelt hersens aan computer

Eén van de meest spraakmakende projecten van duizendpoot Elon Musk, is Neuralink. Het doel van dit project is om het menselijk brein aan de computer te koppelen. Kort geleden presenteerde Neuralink de nieuwste update van de vorderingen.

De gedachte achter Neuralink

Hardware kennen we allemaal. Software, programma’s en apps ook. Maar er is ook wetware. De koppeling van het grootste biologische informatieverwerkende systeem dat we kennen, ons brein, aan microchips. De mogelijkheden, als het werkt, zijn fenomenaal. Stel je voor dat je over de totale kennis in Wikipedia beschikt. (Alhoewel, doe maar niet, als je bepaalde artikelen leest).

Bliksemsnel kunnen leren. Met je hersens een exoskelet bedienen, of bijvoorbeeld extra armen zoals Doctor Octopus uit de Spiderman franchise. Of andersom: je herinneringen in de cloud opslaan zodat je nooit meer iets vergeet. En de meest spectaculaire toepassing van allemaal: verlamde mensen weer kunnen laten lopen. Uiteraard zijn er ook risico’s aan wetware, zoals Neuralink. Daar komen we later op terug.

Hoe werkt Neuralink?

Zenuwcellen, zoals hersencellen, leggen vrij gemakkelijk verbindingen met microchips. De dendrieten van een zenuwcel worden namelijk aangetrokken door elektrische spanning, zoals die op de contacten van een microchip staat. Hier maakt Neuralink gebruik van. Neuralink implanteert in het brein een chip, waar de dendrieten van een hersencel verbinding mee maken. Meer details vind je op de website van het bedrijf.

De vorderingen bij Neuralink gingen niet zo soepel als bij de andere bedrijven van Musk. Logisch, want het menselijk brein en dat van andere zoogdieren is hels ingewikkeld. Maar nu lijkt er toch eindelijk sprake te zijn van een begin aan klinische testen. Dat betekent dat de hersenimplantaten van Neuralink op mensen uitgeprobeerd gaan worden, als de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA hier toestemming voor geeft.

Ethische kanten

De methode die Neuralink gebruikt is nogal riskant. Er wordt namelijk een gaatje in de schedel en hersenvlies geboord, waar doorheen het implantaat in de hersenen wordt geplaatst. Dat is gevaarlijk, want daarmee doorbreek je de bloed-hersenbarrière en is het risico op infecties niet denkbeeldig.

Bacteriële infecties in de hersenen zijn zeer slecht nieuws en lopen doorgaans fataal af. Volgens onbevestigde geruchten zijn meer dan 1500 dieren omgekomen bij de experimenten, wat tot ethische vraagtekens leidt.

Concurrent Syntron maakt gebruik van de veel veiliger stentrode, die via een bloedvat in de hersenen wordt geplaatst. Daarbij wordt de bloed-hersenbarrière niet doorbroken. Aan de andere kant worden er bij veel medische onderzoeken behoorlijk wat proefdieren gebruikt, niet alleen door Neuralink. Helaas is er geen goed alternatief.

Videopresentatie

Bij een persconferentie eind november demonstreerde Musk Neuralink beelden van apen die met behulp van het hersenimplantaat apparaten bedienden. De bedoeling is dat begin 2023 de eerste verlamde patiënten een hersenimplantaat krijgen, waarmee zij voor het eerst delen van het lichaam kunnen bewegen of bijvoorbeeld een exoskelet kunnen bedienen en dan kunnen lopen. De beelden kun je hieronder zien.