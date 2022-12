NeuRRAM chip maakt nummerbord- en gezichtsherkenning mogelijk

De NeuRRAM chip kan je min of meer zien als een stuk brein. Maar dan op silicium in plaats van biologisch hersenweefsel. Dat maakt dat allerlei kunstmatige intelligentie nu ook voor kleine apparaten binnen bereik komt.

NeuRRAM vervangt logge AI-systemen

Een internationale groep onderzoekers heeft een chip ontwikkeld, met de weinig sexy werktitel NeuRRAM. Deze kan ,dankzij de brein-achtige architectuur snel en met weinig energieverbruik, kunstmatige intelligentietoepassingen uitvoeren. Denk dan bijvoorbeeld aan dingen als gezichtsherkenning of het herkennen van letters en cijfers.

Tot nu toe vereiste dat heel veel rekencapaciteit. En stuurden camera’s de beelden door naar een serverpark om dit soort patronen te herkennen. Nu kunnen deze taken over worden genomen door een NeuRRAM chip van een paar gram. Daarbij moet je bedenken dat deze chip is ontworpen op 310 nm. In moderne foundries werkt men met afstanden van enkele nanometers. Daardoor kunnen de prestaties van deze chip nog vele malen groter worden.

Geen privacy lekken meer, omdat de data binnen het apparaat blijft

Niet alleen is de nieuwe chip twee keer zo energie efficiënt. Hij is ook net zo accuraat als normale digitale chips. Een tweede voordeel van de NeuRRAM is dat er niet meer nodig is om allerlei gevoelige data van en naar de cloud te sturen.

Je wilt dat de chip herkent dat je voor de deur staat. Niet dat er beelden van jou terwijl je stomdronken aan het vozen bent met de dochter van de baas door een hacker verspreid worden. Dankzij deze nieuwe chip is de cloud niet meer nodig, wat heel veel privacyproblemen oplost.

Experimentele NeuRRAM chip nog niet in productie

Deze chip en de opvolgers daarvan zullen waarschijnlijk erg populair worden bij de bouwers van robots en camera’s. Omdat het hier om een experimentele chip gaat is NeuRRAM helaas nog niet in massaproductie. We zullen dus nog even geduld moeten hebben voordat we met deze chip projectjes kunnen bouwen.

Meer details van deze chips staan beschreven in het vooraanstaande wetenschappelijke vakblad Nature.