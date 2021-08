Next level gaming clip maakt gebruik van de iPhone Magsafe

Afbeelding via Otterbox

Er is een gaming clip van Otterbox op de markt gekomen die gebruik maakt van de MagSafe van je iPhone 12. Cool!

Otterbox kennen we voornamelijk van de telefoonhoesjes en schermbescherming. Maar het bedrijf stort zich ook al langere tijd op gaming. Otterbox combineert nu het gemak van MagSafe met een handige mobiele gamingclip om je iPhone 12 en je controller aan te sluiten om je game- ervaring naar een hoger niveau te tillen.

Gaming clip en je MagSafe

Veel mensen spelen even snel een spelletje als ze in de trein zitten, in de pauze of gewoon als ze even tijd hebben. Je hebt altijd je smartphone bij je, dus je kunt altijd even gamen. Als je een fan hiervan bent, dan heeft Otterbox voor je iPhone 12 een gave functionaliteit. Met de nieuwe MagSafe Mobile Gaming Clip van Otterbox kan je je MagSafe-compatibele iPhone op een Xbox-controller aansluiten voor de ultieme mobiele game-ervaring.

Natuurlijk kan de clip stevig worden bevestigd aan een Xbox- controller. Deze laatste moet je dan wel al hebben of afzonderlijk kopen. De clip is zo ontworpen om gemakkelijke toegang tot alle functies op de controller mogelijk te maken. De clip kan ook worden losgemaakt en als tafelstandaard worden gebruikt. Ook handig!

Xbox

De Otterbox MagSafe Mobile Gaming Clip is compatibel met de Xbox Series X|S Controller, Xbox One Controller, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 en OtterBox Easy Grip Controller Shell.

Voldoet je aan al deze eisen dan maakt dit mobile gamen een stuk aantrekkelijker. Je kunt ook de hoek en kanteling met één hand aanpassen. Je vindt dus altijd je meest optimale opstelling. Ook als je onderweg bent. En ben je klaar met spelen, dan verwijder je de clip gewoon en berg je hem op.