Nextube is niet zomaar een klok voor op je nachtkastje

Je moet niet vies zijn van een beetje sovjet in de slaapkamer, want daar komt de inspiratie voor de Nextube vandaan.

Ja we kunnen allemaal wel een klok kopen bij de Ikea, maar wat is de lol daaraan? Wil je echt iets unieks voor bijvoorbeeld op je nachtkastje, dan is deze klok echt iets anders. Waar je naar kijkt is een klok gemaakt met nixiebuis. Dit is een neonlamp en werd in grote volumes geproduceerd in de jaren tachtig door de voormalige Sovjet-Unie.

Geïnspireerd op de lampen van toen, is Nextube een retro uitvinding dat de spraakmakende klok weer terugbrengt. Via Kickstarter proberen de makers geld op te halen om het project te realiseren. Dat is nu al een megasucces, want ze wilden slechts iets meer dan 8.000 euro ophalen. Inmiddels is er al meer dan 175.000 euro opgehaald. Om maar aan te geven hoe groot het enthousiasme is voor dit project.

Het is een retro klok met moderne invloeden. Je kunt er bijvoorbeeld ook het weer op kijken, checken wat de datum is het ding inzetten als stopwatch. Aan de hand van LED-technologie visualiseert de klok het ouderwetse neonlicht. Het zijn dus geen echte neonlampen, maar gewoon duurzame LED-verlichting.

Het project is afkomstig uit de Verenigde Staten en voor omgerekend zo’n 110 euro kun je als early bird de Nextube aanschaffen.