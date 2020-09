Nick Fury (Samuel L. Jackson) krijgt eigen serie op Disney+ - Apparata

Je kunt straks nader kennis maken met de mysterieuze Nick Fury aan de hand van zijn eigen Disney+ serie.

Het personage Nick Fury is al diverse keren aan bod gekomen in de Marvel Cinematic Universe (MCU) films. Dat waren allemaal bijrollen in grote superheldenfilms, maar over het personage Nick Fury zelf is vanuit filmperspectief eigenlijk bar weinig bekend.

Fans van Nick Fury, die in de films door acteur Samuel L. Jackson wordt vertolkt, krijgen straks antwoorden in een Disney+ serie. Om meer duidelijkheid te geven aan Nick Fury vonden ze het bij de Amerikaanse streamingdienst een goed idee om deze superheld een eigen serie te geven.

Volgens Variety zal de serie geproduceerd worden door Marvel Studio’s en Kyle Bradstreet. Laatstgenoemde is bekend als schrijver en producer van Mr. Robot. Waar de Nick Fury serie van Disney+ over gaat is nog onbekend. Daar kan Disney dus alle kanten mee op.

In het verleden hebben we op Netflix enkele Marvel-series gehad die dieper induiken op een personage. Onder andere Daredevil, Luke Cage en Jessica Jones kregen een eigen serie met zelfs meerdere seizoenen. Omdat Disney nu een eigen streamingdienst heeft komt zo’n serie bij hen op het bordje. Het is afwachten wat Nick Fury op Disney+ als serie de fans gaat brengen.