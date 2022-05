Nicolas Cage is zijn privé-eiland zat, koop jij het?

Blijkbaar is de Amerikaanse acteur Nicolas Cage zijn privé-eiland in de Bahama’s zat, want het staat te koop.

We dromen er misschien allemaal wel van. Een privé-eiland hebben. Een stukje land op een exotische plek waar niemand mag komen, behalve jij en je vrienden. Dat laatste alleen op uitnodiging natuurlijk. Want jij bent de baas.

Het daadwerkelijk kopen van een privé-eiland is voor slechts de allerrijksten weggelegd. En Nicolas Cage heeft met zijn succesvolle acteercarrière genoeg centen weten te verdienen om een eigen privé-eiland te kunnen kopen. Maar zoals dat altijd gaat met dingen: het verveelt op den duur. En vandaar dat Nic Cage het eiland nu te koop heeft gezet.

Het eiland werd gekocht door de Amerikaanse acteur in 2006. Gelokaliseerd in de Bahama’s, is het een rauw stukje natuur. Er is niets gebouwd op het eiland. Er zijn drie zandstranden.

Wat niet is kan nog komen. Er zijn bouwplannen goedgekeurd om er vijf gebouwen en bijgebouwen op te bouwen. Dus je kunt helemaal losgaan mocht je interesse hebben. Daarnaast is het door de ligging ook goed mogelijk om een haventje te maken zonder dat je last hebt van hoge golven. Huis ernaast en hop, je hoeft nooit meer elders op vakantie.

Het privé-eiland van Nicolas Cage staat te koop voor 7,5 miljoen dollar. Koopje!