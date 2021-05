Niemand kan Bitcoin stoppen! Toch? - Apparata

De opmars van Bitcoin is niet te stoppen. Toch wordt dit wel geprobeerd.

Binance is de grootste cryptocurrency-exchange. De CEO van deze toko heet Zhao en hij heeft een nogal uitgesproken mening. Dit komt vooral omdat allerlei overheden zijn bedrijf aan regelgeving zou willen vastleggen.

Bitcoin niet te stoppen

Overheden en andere organisaties kunnen al niet één entiteit reguleren: Bitcoin. Ook de onderliggende blockchain-technologie is tot nu toe niet vast te leggen in een wet. Volgens Zhao zouden staatsregeringen en toezichthouders blockchain-technologie en cryptocurrencies moeten omarmen.

“Ik denk niet dat iemand het nu kan afsluiten, aangezien deze technologie, dit concept, in de hoofden van 500 miljoen mensen zit”, zei Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao in een vooraf opgenomen interview dat werd getoond tijdens CoinDesk’s Consensus 2021 virtuele conferentie . “Dat kun je niet wissen.”

Hij vervolgt daarna door te zeggen dat dit de toekomst is. En die moet je niet stoppen, dat is ook niet gebeurt -en terecht- toen het internetbedrijfsmodel opkwam. Cryptocurrencies zijn er niet om traditionele financiële of door de overheid gesteunde fiat-valuta’s te vernietigen, maar om meer ‘vrijheid van geld’ te bieden.

Regelgeving

Kan de blockchain-technologie überhaupt wel onderworpen worden aan regelgeving? Lastige hieraan is onder andere om er achter te komen wie de eigenaar is, waar het gehuisvest is, wat het waard is enzovoorts. Als een overheid regelgeving opmaakt, dan komt er vaak ook belasting bij kijken. Maar waar hef je belasting over? De waarde? Het bezit? De exchange waar de handel zit?

Zhao lijkt, net zoals veel overheden, geen duidelijke strategie voor zijn bedrijf te hebben, ook al is Binance sterk betrokken bij bijna elke trendy crypto-innovatie, of het nu gaat om gedecentraliseerde financiering (DeFi), niet-vervangbare tokens (NFT’s) of tokenized real-world assets. En dat is ook het ‘probleem’: er gebeurt zoveel, zo snel. Het is bijna niet te volgen en overheden lopen altijd achter