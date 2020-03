Niet Bitcoin maar deze coins vormen een ‘save haven’

Live koersen tonen een afwachtend beeld.





Nadat de Bitcoin eerder deze week een historisch diepe duikvlucht maakte vreesden veel investeerders dat we terug gingen naar de koers rond $ 3.000,-. Dat blijkt inmiddels niet het geval.

Aan de andere kant is het nog veel te vroeg om te spreken over een herstel van de cryptomunt. De koers beweegt de laatste dagen redelijk horizontaal rond $ 5.400,-. Ook vandaag laten de cryptomunten een afwachtend beeld zien. Dit zien we ook terug in de live cryptokoersen van de Bitcoin en top 5 cryptomunten die ik vandaag om 12.30 uur vastlegde. De stand van zaken is als volgt:

Wanneer we de koersen goed bekijken valt in de weekgrafiek op dat de Tether (USDT) nu daalt na eerder deze week een sterke piek te hebben gehad.

Wie de koersen verder analyseert ziet, bijvoorbeeld via Tradingview, dat de stablecoins afgelopen week een goede schuilplaats bleken voor de mensen die de koersen van reguliere cryptomunten met raketsnelheid zagen dalen. Munten zoals de Stable USD (USDS) en Dai (Dai) laten over de afgelopen week zelfs een sterk resultaat zien.

Nu we kunnen concluderen dat de Bitcoin (BTC) nog zeker geen ‘save haven’ vormt bij crises lijkt dit voor stable coins anders te liggen. Klaarblijkelijk zoeken beleggers in tijden van grote nood toch hun heil bij een koppeling met reguliere waardemiddelen zoals valuta en goud. Dit in de lijn van het artikel dat we eerder schreven over hoe te handelen als de Bitcoin-koers daalt. De overige cryptomunten die wel een positief rendement behaalden waren namelijk allemaal munten die gekoppeld zijn aan een specifieke markt, product of dienst.

Overigens duidt de koers, die nu al drie dagen horizontaal beweegt, op een grote koersverandering in de nabije toekomst. Het feit dat de Tether (USDT) inmiddels flink verliest zou erop duiden dat deze koersverandering wel eens een stijging kan zijn. Uiteraard is dit met de onverwachte ontwikkelingen die het Coronavirus nu steeds teweeg brengt lastiger inschatten dan ooit.