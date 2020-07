Niet Bitcoin, maar Ethereum schiet in prijs omhoog

Bitcoin is de afgelopen maanden stabiel. Het is echter de prijs van Ethereum waar op dit moment de ogen op gericht zijn.

Cryptocurrency, was dat niet zo’n hype in 2017? We brengen je met grote regelmaat Bitcoin nieuws, maar de hypetrain onder het grote publiek is iets van enkele jaren geleden. Die trein lijkt nu weer op gang te komen. Het is niet Bitcoin die de hoofdrol pakt, maar de prijs van Ethereum dankzij een stijgende koers.

De reden waarom Ethereum opeens hot is heeft te maken met ontwikkelingen onder de motorkap. Binnenkort staat deze cryptomunt een moderne make-over te verwachten, ook wel bekend als Ethereum 2.0. De prijs van Ethereum stijgt en heeft voor een soort sneeuwbaleffect gezorgd.

De afgelopen maanden is Bitcoin erg stabiel. De 10.000 dollar werd eerder dit jaar aangetikt. Sindsdien schommelt de prijs om en nabij de 9.500 dollar. Hoe anders gaat het met Ethereum. We zien weer een ouderwetse grafiek die een lijn naar boven tekent. Haal termen als “When Lambo?” maar weer uit de kast. Met de nodige investeringen kun je goed verdienen aan de hype.

De uiteindelijke lancering van het nieuwe Ethereum moet uitwijzen of de prijs een blijvertje is of een tijdelijke hype. De coin heeft in elk geval de hoogste prijs van dit jaar bereikt. Op dit moment heeft Ethereum een koerswaarde van om en nabij de 300 dollar.

Foto: Coindesk