Niet eerder dit jaar kreeg Bitcoin zo’n klap te verwerken

In een paar uur bijna 10 procent dalen. De daling is nieuw voor Bitcoin in mei 2022. Maar niet nieuw op zich.

Cryptocurrency staat bekend om volatiliteit. En dat is met de altcoins nog altijd het geval. Bitcoin is volwassen geworden en is zich door de jaren heen steeds meer als een aandeel gaan gedragen. De extreme volatiliteit is er een beetje uit. Terwijl we van zo’n flinke daling als gister eigenlijk niet gek op moeten kijken.

Bitcoin daling mei 2022

De bekendste cryptocurrency ter wereld daalde met een kleine 10 procent. Van een top van bijna 40.000 dollar naar een dal onder de 36.000 dollar in koerswaarde op Coindesk. In een paar uur zoveel waarde verliezen hebben we dit jaar nog niet eerder echt op deze schaal gezien.

Grotere dalingen kwamen wel meer voor, maar vaak uitgesmeerd over een paar dagen of weken. In januari bijvoorbeeld. Toen de koers in een paar weken tijd van 46.000 naar 35.000 dollar daalde.

Trek je de vergelijkingen met aandelen dan heeft Bitcoin nog weinig geks laten zien. Met name de Amerikaanse aandelen toonden soms, voor aandelenbegrippen, bizarre dingen. Netflix dat bijvoorbeeld meer dan 20 procent keldert in een mum van tijd.

Kortom, wat Bitcoin nu laat zien is helemaal niet zo gek. De doorgewinterde investeerder zal dan ook zijn schouders ophalen.