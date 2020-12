Niet eerder had Call of Duty zo'n bizar jaar achter de rug - Apparata

Call of Duty doet goede zaken. En dat doen ze al jaren. Maar nog nooit zoals in 2020, ondanks de corona pandemie.

Als er één industrie goede zaken kan doen in tijden van het coronavirus dan is het de industrie van games. Veilig binnen blijven en lekker games spelen. Het is dan wel weer zo dat het lastiger ontwikkelen is voor de studio’s die games maken. Met name in landen waar strenge lockdown regels gelden. Hoe dan ook, bij Call of Duty kunnen ze zeer tevreden terugkijken.

Activision heeft bekendgemaakt dat het bedrijf Activision Blizzard dit jaar maar liefst drie miljard dollar in het laatje heeft gebracht. Om je een idee te geven. Dat is een stijging van meer dan 80 procent in vergelijking met verleden jaar.

Dit jaar lanceerde Call of Duty niet alleen Black Ops Cold War, maar ook diverse uitbreidingen voor in het 2019 gelanceerde Warzone. Laatstgenoemde brengt veel geld in het laatje met in-game aankopen. De ouderwetse (fysieke) aankopen van games zijn ook nog altijd goed voor een flinke opbrengst. Zo was Modern Warfare uit 2019 een absolute hit voor Call of Duty. Volgens Activision slingereden dit jaar 200 miljoen mensen CoD aan. Een record wat het bedrijf niet eerder voor elkaar heeft gekregen.