Niet in elke film of serie reclame met goedkoper Netflix abonnement

Netflix maakt een uitzondering als het gaat om het tonen van reclame in een nieuw goedkoper abonnement.

Of je het nu leuk gaat vinden of niet. Er komt reclame naar Netflix. Niet meteen confronterend in beeld, maar door middel van een goedkoper abonnement. Hou er rekening mee dat de prijzen voor je abonnement op Netflix alleen maar gaat stijgen. Daar komt een goedkoper alternatief, met reclame, voor in de plaats.

Netflix reclame abonnement

Dit abonnement is nog niet gelanceerd, maar komt wel steeds dichterbij. En zo komen we langzaamaan ook steeds meer te weten wat je zoal kunt verwachten. Volgens Bloomberg is het zo dat bijvoorbeeld niet elke serie of film op Netflix te maken krijgt met reclame met dit nieuwe abonnement.

Er zou een uitzondering komen voor content gericht op kinderen. Zo krijgen kinderen geen reclame te zien. Een geruststelling voor de kids, maar ook voor de ouders. Die krijgen geen zeuren kiddo’s om de oren met wat voor speelgoed ze wel niet willen hebben na het zien van reclames.

Dat niet alleen. Ook de Netflix Original films zouden geen reclame krijgen met dit nieuwe abonnement. Series die door Netflix gemaakt zijn, zoals Stranger Things of Squid Game, krijgen wel te maken met reclame.