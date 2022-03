Niet meer doodgaan aan ziektes door microbots

In de toekomst gaan we niet meer dood aan ziektes en dat komt door een nieuwe technologie met microbots.

Het is het gedroomde toekomstbeeld: niet meer te komen overlijden door al die ellendige ziektes die er zijn. Dus niet meer aan kanker, maar ook niet meer aan corona. Wat zou de wereld er dan voor ons beter uitzien. Hoe? Nou, door een zwerm bestaande uit tienduizenden kleine autonome microbots.

Niet meer dood door microbots

Het is nog toekomstmuziek, de techniek is er dus nog niet. Maar voorstanders van medische nanobottechnologie zien het wel als een kans. Een team van onderzoekers uit Australië heeft een verbluffend prototype ontwikkeld, dat zou kunnen werken als een proof-of-concept voor de toekomst van de geneeskunde.

De nieuwe nanotechnologie wordt ‘autonome moleculaire machines’ genoemd en schuwt het traditionele gelaat van microscopisch kleine metalen automaten ten gunste van een meer natuurlijke benadering. Volgens het onderzoekspaper van het team: Geïnspireerd door biologie, ontwerpen en synthetiseren we een DNA-origami-receptor die multivalente interacties benut om stabiele complexen te vormen die ook in staat zijn tot snelle subeenheiduitwisseling.

Nanobots

DNA-nanobots zijn synthetische machines ter grootte van een nanometer, gemaakt van DNA en eiwitten. Ons natuurlijke DNA bevat niet alleen de code waarin onze biologie is geschreven, het weet ook wanneer het moet worden uitgevoerd. Dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld je linker- en rechtervoet ongeveer in hetzelfde tempo groeien.

Deze specifieke nanobots kunnen meer dan alleen DNA-informatie overdragen. Theoretisch gezien zouden ze elke denkbare combinatie van eiwitten door een bepaald biologisch systeem kunnen leveren. Om dat eenvoudiger te zeggen: we zouden uiteindelijk zwermen van deze nanobots moeten kunnen programmeren om bacteriën, virussen en kankercellen in ons lichaam op te sporen en uit te schakelen. Je moet je alleen wel ermee laten inspuiten…