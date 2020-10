Niet Netflix, maar Apple krijgt James Bond' No Time To Die?! - Apparata

Het is vechten om de rechten van de nieuwe James Bond-film No Time To Die, het lijkt dat Apple aan het langste eind heeft getrokken.

No Time To Die moet nog altijd in de bioscoop verschijnen. Wanneer is moeilijk te zeggen. Al vier keer heeft de organisatie de releasedate van de titel verzet. Voor nu staat een release gepland voor april 2021. Als het coronavirus dan nog steeds onder ons is bestaat de kans dat men weer de datum gaat verzetten. Maar er is ook een alternatief.

Om kosten van het maken van de film terug te winnen is een release in de bioscoop essentieel. Het alternatief is de filmrechten voor een belachelijk hoog bedrag verkopen. Maar wie gaat dat geld neertellen voor de rechten? Het lijkt erop dat Apple TV, de streamingdienst van Apple, dit gaat worden.

Volgens Binged heeft Apple meegeboden op de filmrechten van No Time To Die voor de streamingdienst van het bedrijf. Mocht een release in de bioscoop worden overgeslagen, heeft Apple het exclusieve recht om No Time To Die te streamen. Dit zal ongetwijfeld voor veel mensen een reden zijn om een abonnement te nemen op Apple TV. Toch best een slimme zet van Apple.