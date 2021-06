Niet schrikken, Google TV kan plotseling reclame afspelen - Apparata

Foto @Google

Schrik niet, want Google TV kan voortaan plotseling reclame laten zien. Op vol volume. En nee, de nieuwe ‘feature’ is niet uit te zetten.

Stel je voor, je hebt net je favoriete show op Google TV gekeken en besluit even wat appjes te beantwoorden. Dan kan het voortaan zomaar gebeuren dat Google, zonder dat je iets doet, een volledige trailer mét geluid afspeelt. Afhankelijk van het ingestelde volume, kan dat even goed schrikken zijn. Gebruikers zijn dan ook zeker niet blij met de nieuwe vorm van reclame op Google TV. En het ergste? Het is niet eens uit te zetten.

Google TV knalt reclame door je speakers

De nieuwe ‘feature’ werd door 9to5Google ontdekt. Wat het medium niet ontdekte, was een manier om deze absurde vorm van reclame uit te zetten. Onder het Voor Jou-tabblad moet en zal Google TV (of Android TV) reclame van voor jou geselecteerde content afspelen. Het gaat om volledige trailers van de content, op vol volume.

Voorheen gaf het TV-besturingssysteem een simpele slideshow van aangeraden content. Het bewoog, het trok je aandacht naar de content maar het bleef subtiel. Google verkiest nu kennelijk agressieve marketing over gebruiksvriendelijkheid.

Als een gebruiker een advertentie ‘gezien’ heeft, komt er daarna gelukkig geen nieuwe meer. Tenminste, totdat de gebruiker opnieuw naar het Voor Jou-tabblad gaat. Dan begint de hele poppenkast weer opnieuw.

Nu zijn we in principe reclame op TV gewend, maar Google doet hier wel iets anders. We krijgen namelijk geen reclame als we daadwerkelijk op Netflix zitten. We krijgen reclame van het besturingssysteem zelf te zien. Het equivalent zou zijn dat KPN tijdens het zappen in de informatiebalk RTL 4 of Nickelodeon aanprijst. Vooralsnog wordt de feature voor Google TV uitgerold in Europa, maar naar verluidt nog niet in Nederland en België. Naar alle waarschijnlijkheid komt dat nog wel.

Lees ook: Google Chromecast’s nieuwe profiel-systeem is halfbakken