Niet uit huis kunnen: hoe speel je Pokémon Go?

Pokémon Go is een hartstikke gezonde game. Om dit spel op je smartphone te spelen moet je namelijk naar buiten, de frisse lucht in. Allemaal leuk en aardig, maar met de coronacrisis lijkt Pokémon Go ineens niet meer zo relevant. Of wel? Gelukkig denken de makers met je mee.

Om te voorkomen dat fanatiekelingen toch onnodig naar buiten gaan om Pokémon Go te spelen hebben de makers iets bedacht. Niantic gaat voor slechts 1 PokéCoin een bundel van 100 Poké Balls verkopen. Normaal gesproken moet je naar een PokéStop wandelen om de ballen te verkrijgen. Nu kun je ze komen voor een laagdrempelig bedrag.

Om het pakket fris te houden wisselt Niantic regelmatig met deze 1 PokéCoin bundels. Je kunt ze slechts eenmaal kopen per keer. Nu zijn het 100 Poké Balls, maar elke week komt er een andere bundel. Denk aan extra XP of meer Stardust dan gebruikelijk. Zo blijf je met Pokémon Go toch nog even zoet in deze barre tijden..