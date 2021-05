Niets is meer geheim met deze 120.000 megapixel camera - Apparata

Niets is meer geheim met deze foto, het plaatje is namelijk geschoten met een 120.000 megapixel GigapixelCam X80.

De technologie is inmiddels zover dat camera’s verrekijkers kunnen vervangen. Het grote verschil? Je kijkt zelf door een verrekijker. Terwijl een foto van een camera door heel de wereld kan worden bekeken. Neem nu deze foto genomen met een GigapixelCam X80.

EarthCam is een organisatie dat op beroemde plekken op de wereld livestreams organiseert. New York City is misschien wel de bekendste plek waar het bedrijf webcams heeft hangen. Dankzij steeds betere hardware neemt de kwaliteit van de camera’s ook toe. Om de nieuwe GigapixelCam X80 onder de aandacht te brengen heeft EarthCam er iets bijzonders mee gedaan.

Vanaf de Empire State Building werd een foto genomen met deze camera. Het levert een foto op met bizar veel detail. Je kunt ontzettend ver inzoomen en nog steeds helder beeld hebben. Naar de andere kant van de stad, maar bijvoorbeeld ook richting New Jersey. Op het internet is het inmiddels een sport geworden om opmerkelijke dingen uit de foto te halen. Zo zijn er op Reddit figuren te vinden die een naakte gozer hadden gevonden door het raam van zijn appartement. Je kunt de camera ook zelf kopen. Voor een slordige 24.995 dollar is de GigapixelCam X80 de jouwe. (via PetaPixel)