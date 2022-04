Nieuw: één app voor al je vervoersmiddelen

Studenten gaan binnenkort één app testen, waarmee je kan inchecken bij alle vervoersmiddelen. Inclusief deelscooters, ideaal dus.

De ov-chipkaart werd geïntroduceerd als dé oplossing voor alle problemen. Toch is het product nu alweer verouderd. De toekomst is je smartphone. Deze heb je altijd bij je en met een appje erop kan je inchecken bij alle openbaar vervoersmiddelen. Studenten gaan dit testen.

Eén app voor alle vervoersmiddelen

Vanaf morgen gaan studenten dit nieuwe reisproduct testen. Je hoeft dan niet meer in te checken met je ov-chipkaart. Gewoon lekker gebruik maken van een app, waarmee je ook nog eens deelvervoersmiddelen kan huren zoals leenscooters. Er zijn driehonderd studenten geselecteerd die aan de test mogen meedoen.

Niet alleen de manier van inloggen veranderd, maar ook de reisvoorkeuren van de studenten. Ze maken steeds meer gebruik van alternatieve vervoersmiddelen. We zien ze allemaal weleens voorbij scheuren: de deelscooters of deelfietsen. Straks wordt het nog makkelijk om deze producten te gebruiken. Met de Moves-app kunnen de studenten namelijk straks met de tram, trein, bus, metro reizen. Maar ook direct gebruik maken van deelauto’s, deelfietsen en deelscooters. Met de app kan je deze boeken en betalen.

Studentenreisproduct

De studenten maken gebruik van een studentenreisproduct. Als je ooit student bent geweest, weet je wat dit is. Je kunt daarmee kiezen voor een week- of weekend abonnement. Hiermee kunnen ze gratis reizen met het openbaar vervoer.

De eerste proeven vinden dus plaats onder studenten. Bij een succesvolle proef wordt het hopelijk beschikbaar gesteld voor een groter publiek. Want het is toch wel heel handig zo’n app. Hiermee is het gebruik van de ov-chipkaart dus niet meer nodig. Het idee komt uit de koker van de start-up Flytz en Moves. Ook is er een samenwerking gezocht met de gemeente Rotterdam en de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar.